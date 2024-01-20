На високій платформі та з бантами: 6 трендових моделей взуття на весну – 2024

Весною увазі модниць буде представлена широка лінійка трендового взуття на будь-який смак. В моду повертається гострий носок та висока платформа.

Відео дня

Любителям взуття без каблука не варто переживати – в тренді будуть моделі на мініатюрному та зручному каблучку. Крім того, в моді будуть банти - чим більше -тим краще. Про це пише Радіотрек.

Загострений носок

Цього сезону в моді загострений носок. Це може бути як взуття на плоскому ходу, так і на підборах. Загострені носки додають взуття елегантності та виразності.

Висока платформа

Вільний і зручний стиль залишається в моді, тому весна 2024 - це час для взуття на високій платформі. Це можуть бути туфлі, босоніжки, лофери - все, що вам подобається.

Читайте також: Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей

Мініатюрні підбори

Мініатюрні підбори, або kitten heels, - це ще один тренд весни 2024. Вони зручні і стильні, і підходять для будь-якого випадку.

Мюлі

Мюлі - це стильні і зручні туфлі на шнурівці. Вони можуть бути на пласкій підошві, на підборах або на платформі. Мюлі підходять для будь-якого стилю одягу.

Прозорі деталі

Прозорі деталі на взуття - це модний тренд, який підійде для будь-якого випадку. Це можуть бути прозорі носки, підбори, декорування або ремінці.

Банти

Банти - це ще один популярний тренд весни 2024. Вони зустрічаються на найрізноманітнішому одязі, включаючи взуття. Бантами можна прикрасити балетки, туфлі, босоніжки або будь-яке інше взуття.

Нагадаємо, ми вже писали, які речі будуть в тренді весною – 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!