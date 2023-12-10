Рослини віком 120 мільйонів років виявилися рідкісними дитинчатами черепах (фото)

Нові дослідження показали, що дві стародавні скам'янілості рослин, зібрані колумбійським священником понад 50 років тому, насправді є рідкісними черепахами, що вилупилися в епоху динозаврів.

Скам'янілості, довжиною 5 та 6 сантиметрів, відносяться до аптського (125 мільйонів - 113 мільйонів років тому) та крейдяного періодів (145 мільйонів - 66 мільйонів років тому). Це перші морські черепахи, що вилупилися з того періоду в північній частині Південної Америки, пише Інформаційний бюлетень Live Science.

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Знахідка була "справді дивовижною", — сказав провідний автор дослідження Гектор Пальма-Кастро, студент кафедри палеоботаніки в Національному університеті Колумбії.

Падре Густаво Уертас зібрав листоподібні скам'янілості поблизу міста Вілья-де-Лейва між 1950 та 1970 роками й пізніше ідентифікував їх як вимерлі рослини. Але автори нового дослідження тепер виявили, що це зовсім не листя — це крихітні панцири черепахи.

Команда встановила, що скам'янілості походять із верхніх панцирів морських черепах. Грунтуючись на розмірі та товщині панцирів і характері росту живих черепах, вони дійшли висновку, що тваринам було менш як рік, коли вони померли.

"Насправді це справді рідкість, коли вилупилися викопні черепахи взагалі – коли черепахи дуже молоді, кістки в їхніх панцирах дуже тонкі, тому їх можна легко знищити", — сказав співавтор дослідження Едвін Альберто Кадена, палеонтолог з Університету Росаріо в Боготі.

Автори дослідження пишуть, що панцири могли походити від Desmatochelys padillai — найстарішої морської черепахи в історії — знайденої в тих самих скам’янілих відкладах, але вони не могли бути впевнені без повного скелета дитинчат.

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