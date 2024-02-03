Розповсюджена помилка: Мовознавець пояснив, як українською правильно писати числівник 'пів'

Чимало людей припускають помилки, коли пишуть числівник "пів". Це пов'язано зі зміною правопису.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно вживати цей числівник. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

За його словами, згідно з нормами нового правопису, числівник "пів", тобто половину чогось, потрібно писати виключно окремо з іменниками в родовому відмінку (кого? чого?). Наприклад, "пів яблука, пів Києва, пів ночі, пів острова".

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Своєю чергою з іменниками у називному відмінку (хто? що?) пишеться разом. У таких випадках частина "пів" не позначає половину чогось, наприклад, "північ, південь, півострів".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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