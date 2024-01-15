Розклад магнітних бур на тиждень: коли чекати на небезпечні періоди

Тиждень почався з магнітної бурі силою у чотири бали. Подібні геомагнітні шторми можуть викликати нездужання у метеозалежних та у людей з хронічними захворюваннями.

Згідно із прогнозом Meteoagent, 15 січня тривають геомагнітні шторми силою у чотири бали (помаранчевий рівень небезпечності). До кінця поточного тижня триватиме спокійний період, геомагнітних штормів не прогнозується.

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Попередньо, геомагнітних збурень атмосфери Землі не варто очікувати й до кінця січня. Однак, ситуація може змінитися в залежності від активності Сонця.

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Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі виникають під час підвищеної сонячної активності. Коливання сонячного вітру спричиняють потік іонізованих частинок, що виходять від Сонця.

Під час спалаху на Сонці виділяється велика кількість енергії, яка прискорює сонячний вітер. Це призводить до посилення магнітного поля Землі, що може призвести до магнітної бурі.

Як магнітні бурі впливають на організм людини

До впливу магнітних бур найбільш схильні люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та особи похилого віку.

Магнітні бурі можуть викликати широкий спектр симптомів, включаючи:

Головний біль

Нудоту

Біль у м’язах і суглобах

Погіршення сну

Втому

Роздратування

Тривожність

У деяких людей магнітні бурі можуть навіть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Що робити коли магнітні бурі

На жаль, повністю захиститися від магнітних бур неможливо. Однак є кілька способів, які можуть допомогти зменшити їхній вплив на ваше здоров’я:

Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково стежте за їхнім станом під час магнітних бур.

Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, відпочивайте більше, пийте багато рідини та уникайте надмірних фізичних навантажень.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми, зверніться до лікаря.

Загалом, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Однак важливо пам’ятати, що не всі люди однаково чутливі до них. Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, важливо відпочивати більше і уникати надмірних фізичних навантажень.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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