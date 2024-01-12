Чотирибальна магнітна буря триватиме дві доби: як захиститися

У п'ятницю, 12 січня, геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Однак вже незабаром очікуються магнітні бурі середньої інтенсивності.

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Згідно з даними Meteoagent, попередній прогноз магнітних бур на січень 2024 вказує, що 14 та 15 січня можливі геомагнітні шторми силою у чотири бали (помаранчевий рівень небезпечності).

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Магнітні бурі в січні 2024

Магнітне поле Землі захищає нас від шкідливої сонячної радіації. Однак під час магнітних бур це поле порушується, що може призвести до негативних наслідків для здоров’я людини.

Що таке магнітні бурі і як вони виникають?

Магнітні бурі виникають під час підвищеної сонячної активності. Сонячна активність — це коливання сонячного вітру, потоку іонізованих частинок, що виходять від Сонця. Під час спалаху на Сонці виділяється велика кількість енергії, яка прискорює сонячний вітер. Це призводить до посилення магнітного поля Землі, що може призвести до магнітної бурі.

Як відчуваються магнітні бурі?

Магнітні бурі можуть викликати широкий спектр симптомів, включаючи:

Головний біль

Нудоту

Біль у м’язах і суглобах

Погіршення сну

Втому

Роздратування

Тривожність

У деяких людей магнітні бурі можуть навіть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як:

Серцеві аритмії Інфаркт міокарда Інсульт Епілептичні напади

Хто найбільше схильний до впливу магнітних бур

До впливу магнітних бур найбільш схильні люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та особи похилого віку.

Як захиститися від магнітних бур та що пити коли магнітні бурі

На жаль, повністю захиститися від магнітних бур неможливо. Однак є кілька способів, які можуть допомогти зменшити їхній вплив на ваше здоров’я:

Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково стежте за їхнім станом під час магнітних бур.

Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, відпочивайте більше, пийте багато рідини та уникайте надмірних фізичних навантажень.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми, зверніться до лікаря.

Загалом, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Однак важливо пам’ятати, що не всі люди однаково чутливі до них. Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, важливо відпочивати більше і уникати надмірних фізичних навантажень.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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