Розкрито таємницю 600-річної корабельної аварії, під час якої загинули сотні людей (фото)

Команда дослідників здійснила нове дослідження затонулого торгового судна 14-го століття біля узбережжя Норвегії, що дало нове уявлення про цю історичну знахідку.

Судно, відоме як "корабель Avaldsnes", затонуло близько 600 років тому в приливному середовищі поблизу Авалдснеса, села на острові Кармой, пише Newsweek.

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Завдяки використанню сучасних технологій, таких як автономні катамарани та сонари з високою роздільною здатністю, дослідники змогли створити детальну 3D-модель затонулого корабля.

У бухті, де відбулася корабельна аварія, були виявлені інші аномалії, які можуть бути пов'язані з корабельним доком того ж історичного періоду.

Детальна 3D-модель корабля Avaldsnes дозволить дослідникам вивчити його конструкцію, розміри та форму з більшою деталізацією, ніж будь-коли раніше.

Це дослідження також може допомогти пролити світло на питання, такі як торгові маршрути, економіка та технології того часу.

Ось деякі додаткові відомості про корабельну аварію, які отримали науковці:

Судно було побудовано між 1392 і 1410 роками н.е.

Воно затонуло після пожежі між 1399 і 1415 роками н.е.

Вважається, що це було "прекрасне" судно, побудоване висококваліфікованими робітниками.

Авалдснес був важливим центром влади та торгівлі в середньовіччя. Це дослідження є свідченням того, як сучасні технології можуть допомогти нам краще зрозуміти наше минуле.

Нагадаємо, науковці назвали причину загибелі давньої цивілізації майя.

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