Розкрита хитрість приготування 'ідеальної' картоплі по-селянськи

Картопля по-селянськи – це справжня класика української кухні. Смачні, ароматні, з хрусткою скоринкою – такі шматочки картоплі нікого не залишать байдужими.

Рецептом поділився фуд-блогер romanmishlen в соцмережі Instagram. Він розкрив секрет приготування "ідеальної картоплі по-селянськи" в духовці. Його хитрість полягає в тому, що перед запікання шматочки картоплі вимочуються в окропі 20 хв.

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Інгредієнти:

Картопля — 0,5 кг,

Сіль — 1 ч.л.

Кукурудзяний крохмаль — 50 г,

Червоний перець — 0,5 ч.л.,

Чорний перець — 0,5 ч.л.,

Паприка — 1 ч.л.,

Олія.

Як правильно готувати картопляні шматочки в духовці:

Вибирайте картоплю білих сортів, адже вона більш крохмальна, що робить скоринку більш хрусткою.

Перед запіканням картоплю потрібно вимочити в окропі. Це допоможе їй краще пропектися, а також зробить скоринку більш хрусткою.

Правильні спеції: паприка дає колір та смак, куркума – золотистий відтінок, а мускатний горіх та часник – приємний аромат.

Висока температура: запікайте картоплю при 220°C, щоб скоринка одразу закріпилася і шматочки не ставали жорсткими.

Положення на деку: викладайте картоплю на деко шкіркою вниз, щоб мінімізувати контакт з папером для випічки.

Приготування:

Картоплю помийте та наріжте на однакові часточки. Закип'ятіть воду, посоліть і замочіть картоплю в окропі. Злийте воду, обсушіть картоплю паперовими рушниками. Змішайте спеції, сіль та олію. Залийте картоплю ароматною олією, перемішайте. Залиште на 10 хвилин. Застеліть деко папером для випічки, викладіть картоплю шкіркою вниз. Випікайте в розігрітій духовці 20-25 хвилин.

Смачна та ароматна картопля по-сільськи готова, смачного!

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