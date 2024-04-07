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Розкрита хитрість приготування "ідеальної" картоплі по-селянськи

Билім Олена

Розкрита хитрість приготування 'ідеальної' картоплі по-селянськи

Картопля по-селянськи – це справжня класика української кухні. Смачні, ароматні, з хрусткою скоринкою – такі шматочки картоплі нікого не залишать байдужими.

Рецептом поділився фуд-блогер romanmishlen в соцмережі Instagram. Він розкрив секрет приготування "ідеальної картоплі по-селянськи" в духовці. Його хитрість полягає в тому, що перед запікання шматочки картоплі вимочуються в окропі 20 хв.

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Інгредієнти:

  • Картопля — 0,5 кг,
  • Сіль — 1 ч.л.
  • Кукурудзяний крохмаль — 50 г,
  • Червоний перець — 0,5 ч.л.,
  • Чорний перець — 0,5 ч.л.,
  • Паприка — 1 ч.л.,
  • Олія.

Як правильно готувати картопляні шматочки в духовці:

Вибирайте картоплю білих сортів, адже вона більш крохмальна, що робить скоринку більш хрусткою.

Перед запіканням картоплю потрібно вимочити в окропі. Це допоможе їй краще пропектися, а також зробить скоринку більш хрусткою.

Правильні спеції: паприка дає колір та смак, куркума – золотистий відтінок, а мускатний горіх та часник – приємний аромат.

Висока температура: запікайте картоплю при 220°C, щоб скоринка одразу закріпилася і шматочки не ставали жорсткими.

Положення на деку: викладайте картоплю на деко шкіркою вниз, щоб мінімізувати контакт з папером для випічки.

Приготування:

  1. Картоплю помийте та наріжте на однакові часточки. Закип'ятіть воду, посоліть і замочіть картоплю в окропі.
  2. Злийте воду, обсушіть картоплю паперовими рушниками.
  3. Змішайте спеції, сіль та олію.
  4. Залийте картоплю ароматною олією, перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
  5. Застеліть деко папером для випічки, викладіть картоплю шкіркою вниз.
  6. Випікайте в розігрітій духовці 20-25 хвилин.

Смачна та ароматна картопля по-сільськи готова, смачного! 

Нагадаємо, шеф-кухарі розкрили простий трюк, який допоможе зробити незабутню картопляну скоринку.

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