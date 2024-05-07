Рання сивина та випадіння волосся: нестача якого вітаміну в організмі свідчить про ці неприємності

Вітаміни відіграють життєво важливу роль у підтримці імунітету та загального здоров'я людини. Їх дефіцит може призвести до різноманітних проблем, в тому числі й до проблем з волоссям.

Одним із поширених наслідків нестачі вітаміну В12 є надмірне випадіння волосся та рання сивина. Це пов'язано з тим, що вітамін В12 бере участь у важливих процесах, що відповідають за здоров'я клітин крові, нервової системи та, зокрема, волосся. Про це пише ТСН.

Дефіцит вітаміну В12:

Симптоми:

Слабкість, втома, апатія

Блідість шкіри

Запаморочення, задишка

Тахікардія

Оніміння та поколювання в кінцівках

Втрата апетиту

Когнітивні порушення (включаючи втрату пам'яті)

Депресія

Ознаки на волоссі:

Витончення по всій довжині

Швидке посивіння

Ламкість та сухість

Розширення лінії росту волосся

Вплив на сивину:

Нестача вітаміну В12 може призвести до порушення вироблення меланіну - пігменту, що надає волоссю колір. Це може призвести до ранньої сивини.

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Джерела вітаміну В12:

Продукти тваринного походження:

Яловича печінка (чемпіон за вмістом)

Свиняча печінка

Яловичі нирки

Куряча печінка

Червоне м'ясо

Куряча грудка

Мідії

Восьминоги

Форель

Оселедець

Скумбрія

Жирні сири

Кисломолочні продукти

Курячі яйця

Важливо:

Засвоєння вітаміну В12 з їжі може бути ускладнене.

Люди з дефіцитом вітаміну В12 часто мають інші проблеми зі здоров'ям.

При появі симптомів дефіциту рекомендується звернутися до лікаря для діагностики та призначення лікування.

Дотримання збалансованого харчування та здорового способу життя допоможе вам отримати всі необхідні вітаміни та мінерали для підтримки гарного самопочуття та красивого волосся.

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