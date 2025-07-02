Тішитимуть око до осені: чим підживити троянди

Щоб троянди радували пишним цвітінням аж до перших морозів, їм потрібно допомагати відновлювати сили після кожного періоду активної бутонізації. Саме тому літній догляд за цими квітами має включати регулярне внесення поживних речовин.

У другій половині літа троянди особливо потребують калію та фосфору — ці елементи сприяють повторному цвітінню, зміцнюють пагони та підвищують опірність хворобам. Про це пише ТСН.

Один із найкращих варіантів добрива на цей період — монофосфат калію. У його складі є фосфор, який відповідає за розвиток кореневої системи та появу нових бутонів, а також калій, що продовжує цвітіння і робить пелюстки яскравішими. За спостереженнями агрономів, троянди, які отримують це добриво двічі за сезон, формують значно більше бутонів.

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Підживлювати кущі варто так: у відрі води (10 літрів) розчинити 10 грамів монофосфату калію, попередньо зволожити ґрунт і полити рослину під корінь. Через два тижні процедуру бажано повторити.

Окрім підживлення, не забувайте про базовий догляд. Після завершення першої хвилі цвітіння обов’язково видаляйте зів’ялі квіти — це допоможе уникнути витрат енергії на насіння. Поливати троянди слід у ранкові або вечірні години, слідкуючи, щоб ґрунт залишався вологим, але не заболоченим. Раз на місяць можна обприскувати листя настоєм кропиви чи попелу — це посилить імунітет рослин і підтримає їхню силу для наступних хвиль цвітіння.

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