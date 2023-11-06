'П'ятнадцять по десятій': мовознавець пояснив, як українською правильно говорити про час

Чимало українців під час розмов про час використовують русизми. Зокрема, вживають прийменник "без".

Однак для української мови це не питомо. Про це для "Сніданку з 1+1" розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Наприклад, фраза "без двадцяти чотири" буде неправильно. За словами вчителя української мови, варто казати "третя година сорок хвилин" або "двадцять хвилин до четвертої".

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В українській мові також можна вживати прийменники "на" та "по", якщо велика хвилинна стрілка у правій частині циферблата. Наприклад, 10:15 – "п’ятнадцять хвилин на одинадцяту" або "п’ятнадцять хвилин по десятій".

Якщо хвилинна стрілка у лівій частину циферблата, варто використовувати прийменники "за" або "до". Наприклад, 10:45 – "за п’ятнадцять хвилин одинадцята", "за чверть одинадцята", "чверть до одинадцятої".

Раніше мовознавець Олександр Авраменко сказав, сказати правильно "потяг" чи "поїзд".

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