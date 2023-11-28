П'ять кольорів, які ніколи не можна одягати разом

Які кольори в одязі краще не поєднувати

Стилісти переконані, що деякі кольори взагалі не варто поєднувати. При змішуванні вони можуть конфліктувати.

Модний експерт Саллі Семюелс в коментарі Best Life рекомендує використовувати колірне коло, намагаючись знайти ефективні комбо. Як правило, кольори, розташовані поруч або навпроти один одного, як правило, добре поєднуються, хоча бувають винятки. Деякі протилежні кольори на колесі, відомі як додаткові кольори, насправді можуть створювати занадто різкий контраст.

За словами стиліста, надто багато різних кольорів створює візуально зайнятий або хаотичний вигляд і не дозволяє виразним речам виділятися. Найкраще використовувати три кольори у своєму одязі, щоб образ був цілісним.

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1. Чорний і темно-синій

Стилістка та баєрка Мелоні Хубер ніколи не поєднує чорний із темно-синім – частково тому, що ці два однаково темні кольори занадто близькі й не створюють достатнього контрасту.

Якщо ви віддаєте перевагу нейтральному образу, експерт рекомендує поєднувати чорний із сірим. Або ви можете носити його з нюдовим або рожевим для більш ефектного поєднання.

2. Фіолетовий і червоний

Фіолетовий і червоний вважаються аналогічними кольорами, оскільки вони знаходяться поруч один з одним на колірному колі. За словами стиліста Трейсі Ченг, яскравий червоний і сміливий фіолетовий можуть конкурувати за візуальну увагу, створюючи приголомшливий образ.

Ченг пропонує замість цього поєднувати червоний із синім, бо вони створюють приємний контраст у парі.

3. Жовтий і зелений

Хоча і жовтий, і зелений — чудові кольори, які можуть миттєво оживити будь-який наряд, Ченг каже, що найкраще вибрати один або інший, створюючи ансамбль.

"Якщо їх носити разом, вони можуть створювати різкий ефект, який не буде приємним для очей", – розповіла стилістка, додавши, що поєднання цих двох кольорів може бути надто сильним, оскільки обидва відтінки досить яскраві та інтенсивні.

Як альтернативу краще одягати зелений і коричневий, оскільки вони обидва вважаються земляними тонами. Коли ці кольори поєднуються, вони створюють гармонійну палітру, яка викликає відчуття тепла, комфорту та відпочинку.

4. Коричневий і сірий

Коричневий і сірий – ще одне поєднання, яке не забезпечує достатнього контрасту, щоб створити певний естетичний інтерес. Ці два відтінки зливаються один з одним, що призводить до тьмяного вигляду.

Крім того, оскільки коричневий і сірий є приглушеними кольорами, загальний ефект часто буває сірим і ненадихаючим.

5. Коричневий і жовтий

Хоча металеве золото може виглядати приголомшливо з коричневим, жовтий не завжди поєднується з цим кольором, каже Хубер. Комбінація може виглядати каламутною, або яскравий жовтий може перевершити приглушений коричневий.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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