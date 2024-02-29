П’ять рослин, які слід обрізати в березні: будуть краще рости й пишно квітнути
З початком березня відкривається сезон садових робіт, а однією з найважливіших є обрізка рослин. Ця процедура не лише контролює ріст і форму рослин, а й стимулює їх для активного росту та розвитку нових стебел і гілок на наступний сезон.
Експерти рекомендують вирішити ці справи ще до настання літа, коли рослини перебувають у стані спокою та готові до нового циклу росту.
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Крейг Вілсон, директор і власний експерт з садівництва від Gardeners Dream, наголошує на важливості обрізки у цей період. "Пізня зима та рання весна – час, ідеальний для обрізки. Це не лише прибирає ваш сад, а й стимулює новий ріст, що призводить до більшого та кращого цвітіння влітку".
Серед рослин, які потребують обрізки у березні, експерти вказують на гліцинію, троянди, гортензії, клематиси та фруктові дерева.
Обрізка гортензій у цей період підтримує їхнє здоров'я і підготовку до активного цвітіння влітку. Також важливо пам'ятати про регулярну обрізку фруктових дерев, яка забезпечує їм відкриту структуру та оптимальний доступ світла для всіх їх частин.
Що обрізати в березні:
- Гліцинія: Скоротіть кожен пагін до двох пуп'янків.
- Троянди: Обріжте кущові троянди максимально, щоб стимулювати їх ріст.
- Гортензії: Обріжте, щоб рослина могла виростити міцні нові стебла.
- Клематис: Видаліть торішню поросль, обрізавши рослину на 25-30 см над землею.
- Фруктові дерева: Обріжте, щоб дерево мало відкриту структуру і келихоподібну крону.
Як обрізати:
- Використовуйте гострі секатори або садову пилку.
- Зробіть чисті зрізи під кутом.
- Видаліть всі пошкоджені, ослаблені або хворі гілки.
- Обріжте торішню поросль.
- Надайте рослині бажану форму.
Перед обрізанням продезінфікуйте інструменти. Обрізайте в суху погоду. Не обрізайте занадто багато. Якщо ви не впевнені, як обрізати, зверніться до професіонального садівника.
Обрізка – це нескладний, але важливий процес, який допоможе вам зберегти ваш сад здоровим і красивим.
Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.
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