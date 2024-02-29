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П’ять рослин, які слід обрізати в березні: будуть краще рости й пишно квітнути

Билім Олена

П’ять рослин, які слід обрізати в березні: будуть краще рости й пишно квітнути

З початком березня відкривається сезон садових робіт, а однією з найважливіших є обрізка рослин. Ця процедура не лише контролює ріст і форму рослин, а й стимулює їх для активного росту та розвитку нових стебел і гілок на наступний сезон.

Експерти рекомендують вирішити ці справи ще до настання літа, коли рослини перебувають у стані спокою та готові до нового циклу росту.

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Крейг Вілсон, директор і власний експерт з садівництва від Gardeners Dream, наголошує на важливості обрізки у цей період. "Пізня зима та рання весна – час, ідеальний для обрізки. Це не лише прибирає ваш сад, а й стимулює новий ріст, що призводить до більшого та кращого цвітіння влітку".

Серед рослин, які потребують обрізки у березні, експерти вказують на гліцинію, троянди, гортензії, клематиси та фруктові дерева.  

Обрізка гортензій у цей період підтримує їхнє здоров'я і підготовку до активного цвітіння влітку. Також важливо пам'ятати про регулярну обрізку фруктових дерев, яка забезпечує їм відкриту структуру та оптимальний доступ світла для всіх їх частин.

Що обрізати в березні:

  • Гліцинія: Скоротіть кожен пагін до двох пуп'янків.
  • Троянди: Обріжте кущові троянди максимально, щоб стимулювати їх ріст.
  • Гортензії: Обріжте, щоб рослина могла виростити міцні нові стебла.
  • Клематис: Видаліть торішню поросль, обрізавши рослину на 25-30 см над землею.
  • Фруктові дерева: Обріжте, щоб дерево мало відкриту структуру і келихоподібну крону.

Як обрізати:

  1. Використовуйте гострі секатори або садову пилку.
  2. Зробіть чисті зрізи під кутом.
  3. Видаліть всі пошкоджені, ослаблені або хворі гілки.
  4. Обріжте торішню поросль.
  5. Надайте рослині бажану форму. 

Перед обрізанням продезінфікуйте інструменти. Обрізайте в суху погоду. Не обрізайте занадто багато. Якщо ви не впевнені, як обрізати, зверніться до професіонального садівника.

Обрізка – це нескладний, але важливий процес, який допоможе вам зберегти ваш сад здоровим і красивим.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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