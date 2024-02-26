Експерти назвали найкраще місце для посадки гортензій цієї весни

Гортензії – одні з найкрасивіших квітів, які можна вирощувати у вашому саду. Однак посадка їх у неправильному місці може призвести до слабкого цвітіння або його відсутності.

Відео дня

Ось кілька порад, де садити гортензії цієї весни, щоб отримати найкращі результати, згідно з порадами експертів видання Express.

Читайте також: Лише зашкодите: садівники назвали рослини, які не можна чіпати взимку

Посадіть гортензії на східній стороні вашого будинку. Це місце отримує ранкове сонце, але захищене від палючого післяобіднього сонця. Північна сторона також може бути хорошим місцем, якщо вона отримує багато ранкового сонця. Уникайте садити гортензії на південній або західній стороні вашого будинку, де вони отримуватимуть занадто багато сонця.

Деякі гортензії потребують більше сонця, ніж інші. Їм може знадобитися до 6 годин прямого сонячного світла на день. Більшість інших видів гортензій краще ростуть у півтіні, тобто їм потрібно лише 4 години сонячного світла на день.

Незалежно від того, який вид гортензії ви вибираєте, важливо садити її в місці з добре дренованим ґрунтом. Регулярно поливайте гортензії, щоб ґрунт був вологим, але не мокрим. Підгодовуйте гортензії добривом для квітів протягом вегетаційного періоду.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!