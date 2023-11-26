П'ять продуктів, що не можна їсти з сиром

Що не можна їсти з сиром та чому

Часто ми можемо відчути важкість після їди. Причиною може бути не правильне поєднання продуктів, зокрема з сиром.

Попри те, що споживання сиру допомагає відновити баланс кальцію в організмі, важливо вживати його правильно. Дізнайтеся, які продукти не рекомендується вживати з цим популярним продуктом.

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Кава

Сир містить кальцій і його не рекомендується запивати кавою. Все тому, що кофеїн - діуретик, завдяки якому організм втрачає рідину. Вживаючи каву й сир разом, організм погано засвоює кальцій.

Молоко

Поєднання молока та сиру спричиняє велике навантаження на організм. Травній системі важко перетравлюючи таку кількість білків та жирів.

Яйця

Сир та яйця також несприятливий тандем для людини. Ці продукти багаті на білок. Вживаючи їх разом, ви перенавантажуєте організм.

Цукор

Сир – відмінне джерело вітамінів, зокрема білку, кальцію та вітаміну D. Поєднуючи цей продукт з цукром, втрачаються його корисні властивості.

М'ясо

Страви з сиру та м'яса досить калорійні. Шлунок важко перетравлює їжу таку їжу. Людина після трапези може отримати здуття живота та підвищений метеоризм.

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