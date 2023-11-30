П'ять електричних приладів, які споживають найменше електроенергії вдома

Економні електроприлади для дому - які прилади споживають мало електроенергії

Деякі прилади споживають так мало енергії, що вони часто називають "невидимими споживачами". Це означає, що вони не можуть споживати значну кількість енергії, навіть якщо ви не використовуєте їх постійно.

Пропонуємо дізнатися про п'ять електричних приладів, які дійсно майже не качають кіловати, але вони дуже корисні. Через них ваші рахунки за комуналку не сильно зростають.

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Щоб зменшити споживання енергії і цими приладами, ви можете відключити їх з розетки, коли ви ними не користуєтеся.

1. Радіо. Цей прилад споживає всього кілька ватів енергії, навіть коли він працює.

2. Малопотужні пристрої, зокрема це термометри, годинники, які насправді споживають дуже мало електроенергії.

3. Пульти дистанційного керування. Пульти дистанційного керування споживають всього кілька міліватів енергії, коли вони не використовуються.

4. Світлодіодні лампочки. Світлодіодні лампочки споживають набагато менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання.

5. Електронні книги.

Нагадаємо, що експерти з боротьби зі шкідниками кажуть, що те, як ви підтримуєте речі в чистоті й порядку, може вплинути на появу комах, зокрема павуків. Але деякі речі не можна робити під час прибирання.

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