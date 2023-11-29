У вашому домі є електронні прилади, які споживають дуже багато електроенергії. Вони продовжують "качати" кіловати, коли просто приєднані до розетки.

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Найбільше електрики споживають кондиціонери та обігрівачі. Але і це не все, бо не менш корисний холодильник також споживає багато, через що ваші рахунки за комунальні послуги стрімко зростають.

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Ось п'ять електричних приладів, які споживають найбільше електроенергії вдома:

1. Кондиціонери та обігрівачі. Кондиціонери та обігрівачі споживають найбільше електроенергії, оскільки вони працюють цілодобово.

2. Холодильники та морозильники. Холодильники та морозильники також споживають багато електроенергії, оскільки вони працюють постійно, щоб підтримувати холодну температуру.

3. Пральні машини. Пральні машини та сушарки споживають багато електроенергії, коли вони працюють, але вони не працюють так часто, як інші прилади.

4. Сушарки

5. Телевізори. Телевізори споживають менше електроенергії, ніж інші прилади, але вони можуть працювати багато годин на день.

Ось кілька порад щодо того, як заощадити електроенергію на цих приладах:

Використовуйте кондиціонери та обігрівачі тільки тоді, коли це необхідно.

Налаштуйте термостат на комфортну температуру, але не дуже низьку або високу.

Закривайте двері та вікна, щоб утримати холодне або тепле повітря всередині приміщення.

Використовуйте енергоефективні холодильники та морозильники.

Прання та сушіння одягу в повному завантаженні.

Використовуйте енергоефективні телевізори.

При дотриманні цих порад ви зможете заощадити електроенергію та гроші.

Нагадаємо, що експерти з боротьби зі шкідниками кажуть, що те, як ви підтримуєте речі в чистоті й порядку, може вплинути на появу комах, зокрема павуків. Але деякі речі не можна робити під час прибирання.

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