Пухнасті розумники: топ-4 породи собак з високим інтелектом

Якщо ви плануєте завести собаку і шукаєте породу, яку легко дресирувати, варто звернути увагу на кілька варіантів, які виділили ветеринари клініки Queenstown Veterinary Hospital у Меріленді. Вони назвали чотири найрозумніші породи, що найкраще піддаються навчанню.

Фахівці зазначають, що бордер-колі вважаються справжніми інтелектуалами серед собак — їхній рівень розумового розвитку порівнюють із випускниками престижних університетів. Про це повідомляє BestLife.

Американський клуб собаківництва описує цю породу як "розумних трудоголіків", здатних запам’ятовувати велику кількість слів і команд. Найщасливіші бордер-колі тоді, коли мають щоденні завдання. За даними Royvon Dog Training and Hotels, вони демонструють надзвичайно високий інстинктивний і адаптивний інтелект: нову команду можуть засвоїти менш ніж за п’ять повторів, причому у 95% випадків виконують її правильно вже з першої спроби.

Не менш розумними є пуделі. Вони швидко навчаються, вміють шукати найефективніші шляхи для виконання завдань і чудово вирішують проблеми без зайвих повторів. Експерти називають їх "пухнастими інженерами", адже ці собаки не просто слухняні — вони мислять логічно й часто знаходять власні рішення.

Ще одна порода, яка відзначається високим рівнем розуміння людини, — бельгійська вівчарка. Дослідження, опубліковане у журналі Nature у 2022 році, показало, що саме ці собаки найкраще з усіх учасників експерименту розуміли людські жести.

А німецька вівчарка поєднує в собі інтелект, енергійність і працелюбність. Це порода, яка легко адаптується до нових умов і чудово піддається дресуванню, проте потребує постійної зайнятості та розумових викликів, аби залишатися врівноваженою і щасливою.

