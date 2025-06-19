Пухнасті Ейнштейни: які породи собак найрозумніші

Собаки — вірні друзі та улюбленці мільйонів людей у всьому світі. Вони не тільки приносять радість, а й здатні запам’ятовувати десятки команд і навіть виконувати складні завдання. Проте, як і в людей, рівень інтелекту у собак відрізняється залежно від породи.

Канадський професор психології Стенлі Корен у своїй відомій книзі "Інтелект собак" проаналізував розумові здібності різних порід, оцінюючи їх за трьома критеріями — інстинктами, здатністю до слухняності та адаптивним мисленням. На основі його досліджень портал Scotsman опублікував рейтинг порід із найвищим та найнижчим рівнем інтелекту.

Беззаперечним лідером серед найрозумніших собак є бордер-коллі. Ця порода має вражаючу здатність до навчання — представники здатні запам’ятовувати сотні слів і складні команди, тому часто використовуються як пастуші собаки. Не менш кмітливими є пуделі, незалежно від розміру. Вони мають чудову пам’ять, легко піддаються дресируванню і часто виконують функції терапевтичних собак або помічників.

Німецькі вівчарки, золотисті ретривери, добермани та лабрадори також увійшли до числа найінтелектуальніших — ці породи давно себе зарекомендували в поліції, рятувальних операціях, соціальних службах і в ролі поводирів. Шетландські вівчарки, ротвейлери, мініатюрні шнауцери та англійські спрингер-спанієлі відзначаються швидким навчанням і вмінням працювати як самостійно, так і в команді.

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Втім, є й породи, які не відзначаються високим рівнем слухняності чи схильністю до навчання, хоча це зовсім не применшує їхньої чарівності. Наприклад, бульдоги, чау-чау, хорта або бладхаунди більше орієнтуються на інстинкти, ніж на логіку. Пекінеси та ши-тцу можуть проявляти впертість, а чихуахуа нерідко поводяться незалежно та самовільно.

Навіть якщо деякі породи вважаються менш розумними, це не означає, що вони гірші. У кожної собаки — свої сильні сторони, характер і особливості. Найголовніше — взаєморозуміння та любов між власником і улюбленцем.

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