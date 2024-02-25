Психолог назвав найпоширеніші помилки, які руйнують щастя

Іноді для того, щоб стати щасливішим, потрібно не додати щось нове, а позбутися зайвого. Так вважає психолог Нік Вігналл.

Фахівець поділився з виданням yourtango.com списком із 5 "маленьких речей", які вбивають щастя.

Читайте також: Ставте досяжні цілі: топ-5 способів, як підвищити продуктивність

1. Зацикленість на невизначеному майбутньому:

Постійне занепокоєння про те, що може статися, позбавляє вас відчуття щастя в теперішньому моменті.Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати, і прийміть те, що не можете.

2. Плисти за течією:

Уникання конфліктів і постійна поблажливість іншим робить вас пасивними й пригнічує ваші цінності. Навчіться відстоювати свою думку та знаходити баланс між пасивністю та агресією.

3. Ізоляція в моменти труднощів:

Замикання в собі з болючими емоціями обмежує доступ до найсильнішого антидепресанту – любові та підтримки близьких. Не бійтеся ділитися своїми переживаннями з друзями та родиною.

4. Боротьба зі стресом:

Замість того, щоб просто боротися зі стресом, спробуйте знайти й усунути його джерело.Зверніть увагу на те, що викликає у вас стрес, і вживіть заходів для його нейтралізації.

5. Самокритика:

Негативний внутрішній діалог може призвести до депресії та занепокоєння.Навчіться говорити з собою по-доброму і з розумінням.

Позбувшись цих "маленьких речей", ви зможете зробити значний крок на шляху до щасливішого життя, вважає фахівець.

Раніше науковці назвали причини постійної втоми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!