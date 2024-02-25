Науковці назвали причини постійної втоми

Вчені з Національного інституту неврологічних розладів та інсульту (США) під керівництвом Авіндра Натха зробили значний крок у розумінні міалгічного енцефаломієліту/синдрому хронічної втоми (ME/CFS).

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Дослідження, опубліковане в журналі Science, дає чітке уявлення про те, що подібний синдром – це не вигадка, а біологічно обґрунтоване захворювання, яке має чіткі відмінності в активності мозку, імунних реакціях та інших аспектах у порівнянні зі здоровими людьми.

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Це відкриття несе значне полегшення для людей, які борються з синдромом хронічної втоми, адже воно надає наукове підґрунтя для розуміння їхнього стану.

Дослідження охопило 17 людей з таким синдромом та 21 здорову людину. Результати показали:

Зниження активності в областях мозку, пов'язаних з контролем руху. Це може пояснити втому після навантаження, яка є одним з основних симптомів ME/CFS.

Підвищену частоту серцевих скорочень і порушення артеріального тиску. Це свідчить про аномалії вегетативної нервової системи.

Підвищений рівень білка PD-1 на Т-клітинах. Це може свідчити про те, що імунна система намагається боротися з невідомим збудником.

Вчені припускають, що синдром хронічної втоми може бути передусім хворобою мозку, де сигнали "стоп" обмежують фізичну активність.

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