Пряний смак Мексики: рецепт чилі кон карне з яловичиною та квасолею

Чилі кон карне за рецептом від Shuba — є традиційною стравою мексиканської кухні. Вона готується з яловичого фаршу і квасолі, містить багато прянощів і чилі.

Інгредієнти:

Оливкова олія – 15 мл

Яловичий фарш – 450 г

Цибуля червона – 1 шт.

Часник, зубчики – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перець червоний гострий – 1 шт.

Зіра – 10 г

Копчена паприка – 4 г

Кориця мелена – 1 г

Перець чилі, порошок – 2 г

Квасоля червона, консервована – 400 г

Томати – 400 г

Яловичий бульйон – 200 мл

Томатне пюре – 80 г

Рис басматі – 200 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Йогурт – 80 г

Кінза свіжа – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Обсмажте яловичину на сильному вогні 5–6 хвилин, помішуючи.

2. Подрібніть цибулю, баклажан і кабачок наріжте шматочками по 1 см. Червоний перець подрібніть. Все обсмажте 3–4 хвилини, помішуючи. Додайте зіру, копчену паприку, корицю, порошок чилі та смажте, помішуючи, 1–2 хвилини.

3. Додайте квасолю, помідори, томатне пюре та бульйон. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до слабкого кипіння і варіть під кришкою 25-30 хвилин, помішуючи.

4. Зніміть кришку, перемішайте і варіть на середньому вогні ще 10 хвилин.

5. Зваріть рис відповідно до інструкції на упаковці.

6. Подавайте з рисом, нежирним йогуртом і подрібненою кінзою.

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