Незвичний смак: рецепт грибної солянки

Грибна солянка за рецептом від Shuba не лише здивує вас неймовірним смаком, але й зекономить гроші. Головний інгредієнт цього супу – гриби.

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Інгредієнти:

Вода – 1 л

Печериці – 150 г

Гриби солоні – 100 г

Огірки солоні – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Паста томатна – 40 г

Оливкова олія – 40 мл

Огірковий розсіл – 150 мл

Лавровий лист – 1 шт.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Зелень – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Дрібно наріжте цибулю та моркву і підсмажте до напівготовності.

2. Солоні гриби й огірки та додайте до овочів, заправивши все поріжте томатною пастою.

3. Тушкуйте 5 хвилин.

4. Помийте печериці, наріжте шматочками й покладіть у каструлю з водою. Доведіть до кипіння, додайте сіль посоліть і варіть 10 хвилин. Після цього засмажку, розсіл, лавровий лист, перець і варіть 15 хвилин.

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