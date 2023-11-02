Як приготувати грибний паштет із опеньків на зиму: простий рецепт
Приготування грибного паштету з опеньків на зиму – це швидкий і простий процес, який дозволить насолодитись смачними грибами навіть взимку.
Цей паштет стане відмінною начинкою для смачних бутербродів і може бути використаний як начинка для вареників або пиріжків, як соло або з додаванням картоплі, пише УНІАН.
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Інгредієнти:
- Опеньки (відварені) - 3 кг
- Цибуля - 300 г
- Олія без запаху або смалець (для смаження)
- Сіль - за смаком
- Чорний перець (мелений) - за смаком (Примітка: Зі смальцем паштет виходить смачнішим.)
Інструкції:
- Опеньки роздавіть через м'ясорубку або пробийте блендером. Перенесіть їх до посуду із товстим дном та додайте олію або смалець. Тушкуйте гриби протягом 30 хвилин.
- Натріть цибулю додайте до грибів і тушкуйте, поки цибуля не стане золотистою. За бажанням, на цьому етапі можна додати 50 мл оцту, щоб підвищити тривалість зберігання паштету.
- Простерилізуйте банки та кришки. Розкладіть грибний паштет по банках, прикрийте їх кришками і поставте в холодну духовку. Перед включенням духовки нагрійте її до 180°C, а потім тримайте горщики в ній протягом 15 хвилин. Після цього вимкніть духовку і залиште банки ще 15 хвилин. Потім вийміть банки з паштетом і закатайте їх.
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