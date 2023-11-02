Як приготувати грибний паштет із опеньків на зиму: простий рецепт

Приготування грибного паштету з опеньків на зиму – це швидкий і простий процес, який дозволить насолодитись смачними грибами навіть взимку.

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Цей паштет стане відмінною начинкою для смачних бутербродів і може бути використаний як начинка для вареників або пиріжків, як соло або з додаванням картоплі, пише УНІАН.

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Інгредієнти:

Опеньки (відварені) - 3 кг

Цибуля - 300 г

Олія без запаху або смалець (для смаження)

Сіль - за смаком

Чорний перець (мелений) - за смаком (Примітка: Зі смальцем паштет виходить смачнішим.)

Інструкції:

Опеньки роздавіть через м'ясорубку або пробийте блендером. Перенесіть їх до посуду із товстим дном та додайте олію або смалець. Тушкуйте гриби протягом 30 хвилин. Натріть цибулю додайте до грибів і тушкуйте, поки цибуля не стане золотистою. За бажанням, на цьому етапі можна додати 50 мл оцту, щоб підвищити тривалість зберігання паштету. Простерилізуйте банки та кришки. Розкладіть грибний паштет по банках, прикрийте їх кришками і поставте в холодну духовку. Перед включенням духовки нагрійте її до 180°C, а потім тримайте горщики в ній протягом 15 хвилин. Після цього вимкніть духовку і залиште банки ще 15 хвилин. Потім вийміть банки з паштетом і закатайте їх.

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