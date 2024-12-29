Перевірте, чи є ваш улюбленець у списку: названо ТОП-5 найбільш неслухняних порід собак 2024 року (фото)
Собака є однією з найулюбленіших тварин для домашнього утримання. Чимало порід відзначаються легкістю в дресируванні, товариськістю та здатністю швидко знаходити "спільну мову" з людьми.
Втім, серед усіх домашніх улюбленців є ті, які вирізняються своєю впертістю та складністю у вихованні. Портал Еxpress із посиланням на аналіз компанії ManyPets назвав п’ять порід собак, які вважаються найбільш неслухняними.
"Хоча неприємні моменти викликають посмішки, вони також можуть призвести до несподіваних візитів до ветеринара", – зазначив директор з пропозицій та аналітики ManyPets Стівен О'Каллаган.
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Цей список очолює лабрадор. Цю породу вважають однією з найбільш неслухняних.
До пустотливих порід відносять і кокерпу. Це гібрид, отриманий від схрещування кокер-спанієля з пуделем.
Французького бульдога теж відносять до числа найбільш неслухняних порід собак.
Німецька вівчарка також потрапила у список пустотливих порід.
Кокер-спанієля часто також називають неслухняним, проте частина власників не погоджуються з даним твердженням
Загалом у 2024 році рейтинг порід собак, які вважаються найбільш неслухняними, виглядає наступним чином:
- лабрадор;
- кокерпу;
- французький бульдог;
- німецька вівчарка;
- кокер-спанієль.
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