Перевірте, чи є ваш улюбленець у списку: названо ТОП-5 найбільш неслухняних порід собак 2024 року (фото)

Собака є однією з найулюбленіших тварин для домашнього утримання. Чимало порід відзначаються легкістю в дресируванні, товариськістю та здатністю швидко знаходити "спільну мову" з людьми.

Втім, серед усіх домашніх улюбленців є ті, які вирізняються своєю впертістю та складністю у вихованні. Портал Еxpress із посиланням на аналіз компанії ManyPets назвав п’ять порід собак, які вважаються найбільш неслухняними.

"Хоча неприємні моменти викликають посмішки, вони також можуть призвести до несподіваних візитів до ветеринара", – зазначив директор з пропозицій та аналітики ManyPets Стівен О'Каллаган.

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Цей список очолює лабрадор. Цю породу вважають однією з найбільш неслухняних.

Лабрадор. Джерело: pixabay Лабрадор. Джерело: pixabay

До пустотливих порід відносять і кокерпу. Це гібрид, отриманий від схрещування кокер-спанієля з пуделем.

Кокерпу. Джерело: pexels Кокерпу. Джерело: pexels

Французького бульдога теж відносять до числа найбільш неслухняних порід собак.

Французький бульдог. Джерело: pixabay Французький бульдог. Джерело: pixabay

Німецька вівчарка також потрапила у список пустотливих порід.

Німецька вівчарка. Джерело: pixabay Німецька вівчарка. Джерело: pixabay

Кокер-спанієля часто також називають неслухняним, проте частина власників не погоджуються з даним твердженням

Кокер-спанієль. Джерело: pixabay Кокер-спанієль. Джерело: pixabay

Загалом у 2024 році рейтинг порід собак, які вважаються найбільш неслухняними, виглядає наступним чином:

лабрадор; кокерпу; французький бульдог; німецька вівчарка; кокер-спанієль.

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