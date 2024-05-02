Прості хитрощі: як зварити яйця до Великодня, щоб не потріскалися

До Великодніх свят у багатьох культурах заведено варити яйця та фарбувати їх у різні кольори. Аби пофарбовані яйця були придатними до вживання, обов'язково треба зварити їх так, аби шкаралупа лишалася цілою, без тріщин.

Зварити яйця круто без тріщин доволі просто, якщо знати деякі хитрощі. Перше правило – яйця мають бути кімнатної температури, щоб коли ви їх покладете у воду та поставите варити, через різкий перепад температур шкаралупа не тріснула. Також краще обирати для цього каструлю з товстим і широким дном.

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Експерти радять брати не надто свіжі яйця, інакше після варіння їх буде складно чистити від шкарлупи.

Яйця у каструлю треба класти тоді, коли вона заповнена водою, опускайте їх повільно, щоб яйце не стукнулося об стінки чи дно каструлі. Краще розміщати яйця в один шар. Якщо ви спробуєте зварити занадто багато яєць одночасно, деякі з них можуть тріснути від ваги інших.

На дно каструлі покладіть складену марлю. Це допомагає пом'якшити дно каструлі і яйця під час кипіння води не будуть стукатися об дно.

Воду, у якій варитимуться яйця, краще підсолити. Підсолена вода допомагає яєчному білку швидше застигнути. Це також допомагає закрити невеликі витоки, якщо шкаралупа трісне під час процесу приготування. Замість солі можна використати дві столові ложки оцту.

Яйця мають варитися під час слабкого кипіння води, на середньому вогні, щоб вони не тріснули від швидкої зміни температури. Накрийте каструлю кришкою, тоді вода закипить швидше.

Варити яйця треба приблизно 10 хвилин у киплячій воді. Якщо варити більш як 15 хв, жовток може позеленіти.

Можна дочекатися, поки вода в каструлі з яйцями закипить, потім зачекати 5 хв вимкнути плиту. У гарячій воді під кришкою яйця будуть доварюватися самі. Коли вода трохи охолоне, викладіть яйця у місткість, наповнену крижаною водою. Додайте у воду половину чайної ложки солі. Завдяки цьому яйця буде легше чистити.

Дайте яйцям охолонути протягом 2-5 хвилин. Коли яйця охолонуть, щоб їх можна було тримати в руках, поставте їх у холодильник на 20-30 хвилин, щоб шкаралупа "розпушилася".

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