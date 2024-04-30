У які кольори не можна фарбувати яйця на Великдень: можете закликати біду до оселі

Великдень – одне з найважливіших свят серед християн. У багатьох країнах світу заведено до свята фарбувати яйця. Яскраві крашанки дарують один одному, кладуть їх до столу та христосаються ними перед святковим обідом.

Однак не всі кольори крашанок вважаються сприятливими. Деякі з них, згідно з народними віруваннями, можуть принести неприємності до вашого дому.

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У які кольори не можна фарбувати яйця на Пасху

Зокрема, вважається, що не варто фарбувати яйця у темні кольори, щобільше в чорний. Темні відтінки не викликатимуть великодньої радості. А деякі темні кольори здавна асоціюються з трагічними подіями, чи трауром.

Чорний колір символізує жалобу, смерть і траур. Фарбування яєць у чорний колір може призвести до хвороб, втрат і невдач.

Сірий колір асоціюється з тугою, апатією та безнадією. Вважається, що сірі крашанки можуть принести у ваше життя негативні емоції та розчарування.

Фіолетовий колір у деяких культурах символізує каяття, покаяння та смуток. Фарбування яєць у фіолетовий колір може призвести до проблем у стосунках, сварок і непорозумінь.

У які кольори варто пофарбувати крашанки

Червоний колір – традиційний для Великодня. Він символізує радість, любов, здоров'я та успіх. Червоні крашанки вважаються найсприятливішими на Великдень.

Зелений колір символізує життя, весну та нове начало. Зелені крашанки вважаються символом благополуччя та процвітання.

Синій колір символізує вірність, щирість і спокій. Сині крашанки вважаються символом миру та гармонії.

Жовтий колір символізує сонце, радість і багатство. Жовті крашанки вважаються символом успіху та процвітання.

Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати яйця на Великдень кропивою.

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