Прості поради з догляду за гортензією взимку забезпечать гарне цвітіння

Хоча зима рідко здається сприятливим часом для активного садівництва, є багато переваг, які можна отримати від холоду. Один із надійних способів отримати максимальну користь від цвітіння гортензії навесні – захистити її від мінусових температур.

На думку професіоналів садівництва, найкращий спосіб зробити це – знати, з яким сортом гортензії ви маєте справу. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, Рослини гортензії Mophead утворюють кущ із великими куполоподібними головками, схожими на шапочку для душу чи швабру. Їхні білі, блакитні або рожеві квіти з’являються на початку літа і часто цвітуть аж до перших заморозків.

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Схожий на вигляд сорт гортензії Lace Cap, який має трохи більш плоский вигляд і цвіте з липня до початку осені. Сорт конусоподібної форми відомий як волотиста гортензія, яка дає скупчення крихітних ніжних квітів.

Також є плетисті гортензії, які характеризуються своїм повітряним корінням. Що стосується всіх цих сортів, експерт наголошує на важливості знати, коли очікується їх цвітіння, оскільки це дасть інформацію про те, коли і як їх обрізають.

Гортензії Mophead і lace cap будуть задовільно цвісти без уваги, але щорічна обрізка заохочує новий, енергійний ріст і краще цвітіння. Однак важливо не проводити обрізку взимку, під час холодів.

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