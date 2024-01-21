Садівники назвали найкращий час для обрізки гортензії, щоб стимулювати ріст

Гортензії досить легко вирощувати та доглядати, що робить їх популярними садовими рослинами. Однак важливо знати, коли обрізати кущі, щоб стимулювати ріст.

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Здебільшого обрізка проводиться в кінці зими або на початку весни. Але плетисті гортензії обрізають після цвітіння влітку, повідомляє Express.co.uk.

Надзвичайно важливо обрізати гортензії в правильну пору року, інакше можна видалити квіткові бруньки. Через це рослина не цвістиме навесні та влітку.

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Щойно квіти зів’януть, експерти рекомендують залишати їх на зимові місяці на рослині. Це забезпечує певний захист від замерзання бруньок.

Видалити мертві головки квітів можна ранньою весною, зрізавши стебло до першої міцної, здорової пари бруньок від зів’ялого цвітіння. Для будь-яких гортензій, які виросли, садівники радять зрізати один або два найстаріших стебла біля основи, щоб заохочувати виробництво нового, замінного росту, який дасть більше квітів.

Якщо навесні рослини були пошкоджені морозом, обріжте уражені пагони трохи вище першої неушкодженої пари бруньок на здоровій деревині. Також важливо видаляти слабкі стебла.

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