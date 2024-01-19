Гортензії не розквітнуть навесні: Садівники попередили про популярну помилку

Гортензії вирощують заради пишного цвітіння, яке починає цвісти в середині весни. Однак садівники попереджають, що квітів не буде, якщо протягом зими допуститися однієї помилки.

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Гортензії здатні пережити морози, але вони можуть не пережити, якщо садівники вирішать їх обрізати. Про це повідомляє Express.co.uk.

Завжди краще обрізати рослину після останнього морозу. Сюди входить боротьба з мертвою деревиною.

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Фахівці радять залишати квіти на зиму, оскільки вони захищають бутони від морозу. Згодом, у квітні-травні засохлі квіти можна буде безпечно видалити.

Якщо обрізати гортензію перед, або під час сильних морозів, холод знищить молоді паростки. У такому випадку рослина не зможе дати багато квітів навесні.

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