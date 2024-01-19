Будуть рости, як на дріжджах: як зробити ефективне добриво для кактусів вдома
Кактуси - це популярні кімнатні рослини, які не вимагають особливого догляду. Однак, як і будь-яка інша рослина, вони потребують періодичного підживлення.
Одним із найпростіших і найдоступніших способів підгодувати кактуси є використання цибулиння. Лушпиння цибулі містить калій і фосфор, які необхідні для росту і розвитку кактусів. Про це пише telegraf.
Читайте також: Можна не поливати місяць: топ-6 невмирущих кімнатних рослин, з якими впораються навіть діти
Як приготувати добриво для кактусів із цибулиння
Для приготування добрива вам знадобиться:
- 1/2 літрова банка цибулиння
- 2 літри води
- Залийте цибулиння водою і поставте на вогонь.
- Доведіть до кипіння і варіть протягом 5-6 хвилин.
- Зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Процідіть відвар і використовуйте для поливу кактусів.
Як використовувати добриво
Отримане добриво можна використовувати як основний полив кактусів. Достатньо поливати кактуси відваром цибулиння двічі на місяць.
Також можна зберігати відвар у холодильнику і використовувати його за потреби.
Нагадаємо, ми вже писали, як заставити кактус зацвісти.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!