Будуть рости, як на дріжджах: як зробити ефективне добриво для кактусів вдома

Кактуси - це популярні кімнатні рослини, які не вимагають особливого догляду. Однак, як і будь-яка інша рослина, вони потребують періодичного підживлення.

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Одним із найпростіших і найдоступніших способів підгодувати кактуси є використання цибулиння. Лушпиння цибулі містить калій і фосфор, які необхідні для росту і розвитку кактусів. Про це пише telegraf.

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Як приготувати добриво для кактусів із цибулиння

Для приготування добрива вам знадобиться:

1/2 літрова банка цибулиння

2 літри води

Залийте цибулиння водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть протягом 5-6 хвилин. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Процідіть відвар і використовуйте для поливу кактусів.

Як використовувати добриво

Отримане добриво можна використовувати як основний полив кактусів. Достатньо поливати кактуси відваром цибулиння двічі на місяць.

Також можна зберігати відвар у холодильнику і використовувати його за потреби.

Нагадаємо, ми вже писали, як заставити кактус зацвісти.

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