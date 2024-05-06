Простий тест з ПДР, в якому багата хто помиляється: яка почерговість проїзду транспортних засобів

Ця задача належить до теми проїзду перехресть. В якому порядку повинні перетнути перехрестя транспортні засоби в ситуації, що зображена на малюнку?

Завдання було опубліковане каналом "Автошкола".

Варіанти відповіді

Синій автомобіль, білий автомобіль, автобус. Автобус, синій автомобіль, білий автомобіль. Синій автомобіль, автобус, білий автомобіль. Автобус, білий автомобіль, синій автомобіль.

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Розбір завдання

Кермувальник синього авто планує рухатися вперед, тоді як водій автобуса та білого легковика мають намір здійснити поворот наліво.

Біля білого автомобіля розміщено дорожній знак 2.3 "Головна дорога" з додатковою табличкою 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно з дорожніми знаками - синій автомобіль перебуває на другорядній дорозі. Джерело: ''Школа Авто'' Згідно з дорожніми знаками - синій автомобіль перебуває на другорядній дорозі. Джерело: ''Школа Авто''

Це свідчить про те, що синій автомобіль знаходиться на другорядній дорозі й тому перетне перехрестя в останнім.

На головній дорозі знаходяться автобус та білий автомобіль, що перебувають у рівнозначному становищі. В такій ситуації ПДР вимагають роз'їжджатися за правилом "правої руки".

Згідно з пунктом 16.12 Правил дорожнього руху:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, автобус перетне перехрестя першим.

Правильна відповідь – №4

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати тест з ПДР, в якому потрібно визначити, водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя.

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