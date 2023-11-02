Простий рецепт спагеті з кабачка: ця страва вас здивує

З усіх сортів кабачків для кулінарів великий інтерес представляє кабачок-спагеті. Цей оригінальний овоч годиться для запікання та для створення смачної пасти.

Усередині таких кабачків міститься "макаронна м'якоть", яку можна споживати сирою – додавати у салати, або запікати, чи готувати як звичайні спагеті.

Якщо плід опустити на 30 хвилин в киплячу воду, а потім розділити навпіл і видалити насіння, то можна отримати овочеву "локшину".

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Річ у тому, що під тиском високих температур внутрішня частина плода розпадається на волокна, які нагадують макаронні вироби. Подавати таку м'якоть можна із солодким чи кислим соусом.

Рецептом страви з кабачка-спагеті поділося видання TheManual.

Зазначається, що "включення у свій раціон продуктів з високим вмістом антиоксидантів, таких як спагетті, може навіть допомогти знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця. Вміст клітковини, що міститься в кабачках спагетті, також чудово сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Кожна 1 чашка кабачкового спагетті допоможе вам отримати близько 8% вашої щоденної потреби в клітковині. Клітковина не тільки важлива для хорошого здоров’я шлунково-кишкового тракту, але й допомагає довше залишатися ситими".

Фахівці радять помити кабачок-спагеті, розрізати його вздовж та витягти насіння з волокнами. Потім треба викласти кожну половинку лицьовою стороною вниз на стандартне деко. Можна збризнути зверху олією.

Запікати половинки кабачка у духовці потрібно приблизно 25 хвилин при 200 градусах.

Коли дістанете запечений кабачок, великою ложкою зішкребіть його м'якоть. Її ще теплою можна приправити улюбленими спеціями, додати вершкового масла чи олії та споживати. Або зробіть улюблений соус для спагеті та змішайте із запеченими волокнами спагеті-кабачка.

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