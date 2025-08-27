Просто та швидко: як приготувати аджику з трьох інгредієнтів

Аджика — один із тих соусів, що може не лише підкреслити смак будь-якої страви, а й наповнити дім особливим ароматом. Недарма багато господинь готують на зиму по кілька десятків банок цієї ароматної приправи, адже вона чудово смакує і з макаронами, і з м’ясними стравами.

Інгредієнти:

Помідори — 2 кілограми

Болгарський перець — 2 кілограми

Гострий перець — 300 г

Часник — 4 головки

Сіль — 2 чайні ложки

Цукор — 6 столових ложок

Олія — 2 столових ложки

Коріандр — 1 столова ложка

Оцет — 80 мілілітрів

Хмелі-сунелі

Щоб приготувати домашню аджику, спершу потрібно підготувати овочі. Помідори, болгарський та гострий перець разом із часником пропускають через м’ясорубку, утворюючи густу масу. До неї додають спеції, сіль, цукор, коріандр і трохи олії, після чого все ретельно перемішують.

Маса перекладається в каструлю й вариться приблизно 20 хвилин. Потім соус доводять до кипіння, тримають ще кілька хвилин, додають оцет і залишають на вогні ще трохи. Гарячу аджику розливають у заздалегідь простерилізовані банки, щільно закривають кришками, перевертають догори дном і загортають у рушник. Після охолодження банки можна віднести у підвал чи інше прохолодне місце для зберігання.

