Просто та швидко: як приготувати аджику з трьох інгредієнтів
Аджика — один із тих соусів, що може не лише підкреслити смак будь-якої страви, а й наповнити дім особливим ароматом. Недарма багато господинь готують на зиму по кілька десятків банок цієї ароматної приправи, адже вона чудово смакує і з макаронами, і з м’ясними стравами.
Інгредієнти:
- Помідори — 2 кілограми
- Болгарський перець — 2 кілограми
- Гострий перець — 300 г
- Часник — 4 головки
- Сіль — 2 чайні ложки
- Цукор — 6 столових ложок
- Олія — 2 столових ложки
- Коріандр — 1 столова ложка
- Оцет — 80 мілілітрів
- Хмелі-сунелі
Щоб приготувати домашню аджику, спершу потрібно підготувати овочі. Помідори, болгарський та гострий перець разом із часником пропускають через м’ясорубку, утворюючи густу масу. До неї додають спеції, сіль, цукор, коріандр і трохи олії, після чого все ретельно перемішують.
Маса перекладається в каструлю й вариться приблизно 20 хвилин. Потім соус доводять до кипіння, тримають ще кілька хвилин, додають оцет і залишають на вогні ще трохи. Гарячу аджику розливають у заздалегідь простерилізовані банки, щільно закривають кришками, перевертають догори дном і загортають у рушник. Після охолодження банки можна віднести у підвал чи інше прохолодне місце для зберігання.
