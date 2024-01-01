Просте завдання зменшить витрати на паливо: корисна порада для водіїв

Водії бензинових і дизельних двигунів можуть заощадити на паливі, зробивши просте прибирання. Очищення автомобіля та видалення зайвої ваги з транспортного засобу може мати величезне значення.

Просте видалення важких предметів може скоротити споживання палива на цілих два відсотки, заощадивши насамперед копійки автомобілістів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Що важчий автомобіль, то більше палива буде потрібно для його руху. Якщо ви подорожуєте з багажником на даху, багажником для велосипеда або надлишковим багажем, обов’язково зніміть його, щоб не витрачати більше бензину.

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Автомобільні фахівці Halfords пояснили, чому вага може відігравати таку важливу роль на дорозі. Надмірна вага вашого автомобіля споживає більше палива, створюючи опір.

Як наслідок, важливо видалити все, що ви не використовуєте, наприклад будь-який безлад у багажнику.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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