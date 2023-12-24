Чим змастити бокові дзеркала авто, щоб вони не запотівали: корисний лайфхак для водіїв

Зима – це час року, коли водії найбільше стикаються з проблемами видимості через бічні дзеркала. З одного боку, низькі температури можуть призвести до того, що дзеркало буде покрите льодом, а з іншого – відлига може викликати утворення великої кількості вологи.

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Щоб покращити видимість через бічні дзеркала взимку, можна використовувати різні методи. Ось кілька порад від автомобільних експертів з сайту "Апостроф".

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Використовуйте спеціальні засоби для догляду за дзеркалами. Такі засоби допомагають відштовхувати вологу і запобігають утворенню льоду.

Такі засоби допомагають відштовхувати вологу і запобігають утворенню льоду. Протирайте бічні дзеркала регулярно. Це допоможе видалити накопичену вологу і бруд.

Це допоможе видалити накопичену вологу і бруд. Використовуйте зубну пасту. Зубна паста має водовідштовхувальні властивості, тому вона може допомогти покращити видимість через бічні дзеркала.

Щоб використовувати зубну пасту для догляду за бічними дзеркалами, необхідно:

Очистити дзеркало від бруду і пилу. Нанести невелику кількість зубної пасти на дзеркало. Рівномірно розподілити зубну пасту по поверхні дзеркала. Видалити залишки зубної пасти сухою ганчіркою.

Завдяки цим порадам ви зможете забезпечити кращу видимість через бічні дзеркала взимку і підвищити безпеку водіння.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам доглядати за бічними дзеркалами взимку:

Якщо на бічних дзеркалах утворився лід, не намагайтеся збити його руками. Це може пошкодити дзеркало. Краще використовувати спеціальний скребок для льоду.

Це може пошкодити дзеркало. Краще використовувати спеціальний скребок для льоду. Якщо на бічних дзеркалах утворилася велика кількість вологи, можна використовувати фен для її висушування.

Перед початком водіння переконайтеся, що бічні дзеркала чисті та не затуманені.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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