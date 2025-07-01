Простіше простого: як навчити собаку виконувати команди

Багато власників собак вважають, що головне — навчити тварину базовим командам. Проте значно важливіше зробити це правильно: з урахуванням поведінки собаки, без покарань і крику, дотримуючись логіки та послідовності навчання.

Про це розповів професійний кінолог Олексій Локтіонов в інтерв'ю РБК-Україна. На думку експерта, перш за все собака має чітко реагувати на свою кличку. Другою обов’язковою командою є "до мене" — тварина повинна підійти до власника, зафіксуватись і залишатись поруч, не тікаючи.

Також важливо ввести команду "гуляй", яка слугує сигналом до завершення виконання інших команд.

"Кожна команда має логічне завершення. І це не просто дати ласощі — а дозволити собаці повернутись до вільної поведінки. Люди часто помиляються: собака виконує команду, отримує смаколик і одразу біжить. Це руйнує послідовність навчання," — зазначає Локтіонов.

Базовий набір команд для кожної собаки

"Поруч"

"Сидіти"

"Лежати"

"Місце"

"Не можна" — але її вводять після засвоєння базових навичок

"Спочатку ми вчимо, що і як робити, а вже потім вводимо заборони. Так само, як спочатку вивчають правила дорожнього руху, а вже тоді штрафують," — додає кінолог.

Найкраще підкріплення для правильної поведінки — ласощі. Нагорода після кожної успішної команди допомагає собаці швидше засвоїти навички.

Чи потрібно карати собаку?

Все залежить від того, що вважати покаранням. Наприклад, короткий перехід з гри до виконання команди — це вже форма дисципліни. Але фізичне покарання або крик — категорично неприйнятні.

"Люди, які б’ють чи кричать на собаку, зазвичай просто не розуміють, як вона мислить," — пояснює Локтіонов.

Важливо пам’ятати: собака здатна пов’язати дію з наслідком лише в межах 1–3 секунд. Тому сварити її за щось, що сталося годину тому, — абсолютно безглуздо. Тварина сприйме це як негативну реакцію на ваш прихід додому, а не на свою провину.

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Виховання — це не про покарання

"Собаку не треба карати — її потрібно виховувати," — підкреслює Локтіонов.

Це означає: забезпечувати фізичну активність, давати достатньо уваги, навчати залишатися вдома на самоті й поступово знайомити з побутовими умовами.

Дресирування має бути не покаранням, а формою комунікації — тоді собака буде не лише слухняною, а й щасливою.

Нагадаємо, ми вже писали, чи треба чистити зуби собаці та як часто це треба робити.

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