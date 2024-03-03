Прогноз магнітних бур на наступний тиждень: чи варто чекати небезпечних періодів

У неділю, 3 березня, на Землі триває чотирибальна магнітна буря. Її сила сягла "помаранчевого" рівня небезпечності, що означає, що вона може впливати на метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

На сайті Meteoagent оприлюднено попередній прогноз магнітних бур на наступний тиждень – з 4 по 10 березня. Виходячи з цього прогнозу, потужних геомагнітних штормів очікувати не варто.

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Магнітні бурі календар на березень

Що таке магнітні бурі та як вони впливають на людей

Магнітні бурі – це явище, що виникає в результаті великих викидів сонячної енергії від Сонця. Ці викиди, такі як сонячні вітри та сонячні вибухи, можуть створювати магнітні бурі на Землі, коли частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем планети.

Під час магнітних бур геомагнітне поле Землі може змінюватися, що може призводити до різноманітних явищ, таких як сяйво півночі, зміни в роботі електричних систем зі світовим мережевим підключенням, а також спричинити зміни в атмосферних умовах.

У метеозалежних людей і людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть викликати різні фізичні та емоційні реакції. Деякі люди відчувають загострення болю у м'язах і суглобах, головний біль, безсоння, зміни настрою, втомленість, роздратованість та нездатність до концентрації. Водночас існують деякі дослідження, які суперечать зв'язку між магнітними бурями та фізичними симптомами у людей, і деякі люди можуть не відчувати жодних впливів від цих явищ.

Для тих, хто відчуває негативні наслідки від магнітних бур, важливо вживати заходи для зменшення дискомфорту. Це може включати позитивні стратегії самопомочі, такі як медитація, релаксація, фізична активність, відпочинок та дотримання здорового способу життя. Також можна консультуватися з лікарем про можливі методи лікування або керування симптомами в разі потреби.

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