Прогноз магнітних бур на лютий 2024: очікується кілька потужних штормів

Останній місяць зими обіцяє бути вільним від геомагнітних бур. Сила геомагнітних штормів в основному не перевищуватиме трьох балів. Однак посеред лютого можливі магнітні бурі небезпечного характеру.

За даними Meteoagent, період геомагнітного затишшя триватиме з 1 по 17 лютого. А от 18 та 19 лютого по Землі вдарять магнітні бурі червоного рівня. Їхня потужність складе 5 балів з 9 можливих.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

Календар магнітних бур на лютий 2024

Як магнітні бурі впливають на організм людини:

Безсоння;

Головні болі;

Слабкість;

"Розбитий" стан;

Зниження працездатності;

Підвищення тривожності;

Зміна артеріального тиску.

Що робити коли магнітні бурі:

Слідкувати за артеріальним тиском; Дотримуватися схеми прийому запропонованих лікарем необхідних ліків. Подбати про те, щоб в аптечці було все необхідне для надання невідкладної допомоги; Відрегулювати режим роботи, харчування, відпочинку, щоб уникнути перенапруження, Вчасно знімати стрес, відпочивати; Пити заспокійливі трав'яні чаї, Збалансувати харчування, не нехтувати свіжими овочами і фруктами, Знизити споживання жирних продуктів і алкоголю; Не забувати про помірні фізичні навантаження – заняття спортом краще замінити на повільні прогулянки на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!