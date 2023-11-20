Триває магнітна буря червоного рівня: як вберегтися від впливу

20 листопада на Землі триває магнітна буря червоного рівня. Сила геомагнітних ударів становила 5 балів з 9 можливих.

За даними центру Meteoagent, 21 листопада буря стихне до К-індексу 3, однак вже у наступні дві доби підвищиться до 4-бальних штормів.

Прогнозується, що до 1 грудня сильних геомагнітних ударів очікувати не варто.

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Магнітні бурі - це короткочасні зміни в магнітному полі Землі, які викликаються вибухами на Сонці. Ці вибухи, відомі як сонячні спалахи, випускають величезні порції енергії, які можуть впливати на магнітне поле Землі.

Вплив магнітних бур на метеозалежних

Магнітна буря може тривати від кількох годин до кількох днів. Під час магнітної бурі магнітне поле Землі може посилитися або послабиться, а також може змінити свій напрямок. Ці зміни можуть впливати на роботу електроніки, а також на людей, які страждають від метеочутливості.

Метеозалежні люди - це люди, які відчувають негативні наслідки від змін погоди. Ці наслідки можуть проявлятися в різних формах, таких як головний біль, втому, проблеми зі сном, тахікардія, запаморочення тощо.

Магнітні бурі можуть посилювати симптоми метеозалежності. Це пов'язано з тим, що магнітні бурі впливають на електричну активність мозку, що може викликати порушення його функціонування.

Ось деякі з основних симптомів, які можуть відчувати метеозалежні люди під час магнітної бурі:

Головний біль

Втома

Проблеми зі сном

Тахікардія

Запаморочення

Депресія

Тривожність

Агресія

Як захиститися від впливу магнітних бур

Якщо ви метеозалежна людина, то під час магнітної бурі вам слід дотримуватися таких рекомендацій:

Дотримуйтесь здорового способу життя, який включає повноцінне харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи. Обмежте споживання кофеїну та алкоголю. Регулярно відпочивайте та намагайтеся уникати стресових ситуацій.

Якщо симптоми метеозалежності під час магнітної бурі стають дуже сильними, то слід звернутися до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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