'Прийшла підібрати кольори для педикюру': у Німеччині корова стала клієнтом магазину фарб (фото та відео)

Корова у німецькому місті Дрольсхаген втекла від фермера та вдерлася до магазину фарб Farbhaus Schulte. Працівникам магазину довелося викликати правоохоронців.

Як повідомили на Фейсбук-сторінці Farbhaus Schulte, тварина зіпсувала кілька банок лаку та пластини зі зразками. Потім її вигнали із магазину та завантажили у вантажівку, яка перевозить скот.

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"Тут ви можете купити модну фарбу. Напевно, так подумали нові покупці й сховалися в нашому магазині. Аби втекти від майбутнього педикюру, корівка, ймовірно, хотіла побачити, що таке останнє модне божевілля, коли справа дійшла до кольору фарби. Після справжнього шоку та слушної поради новий клієнт скористався поїздкою від місцевих фермерів і тепер точно має найгарячіші копита в місті", – прокоментували інцидент працівники магазину.

Схожий інцидент стався в Ізраїлі 18 квітня 2023 року. Там корова вдерлася до будівельного магазину та перекидала товар з полиць.

Нагадаємо, у Канаді олень забіг на базу відпочинку та викупався у басейні.

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