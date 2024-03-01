У Канаді олень забіг на базу відпочинку та викупався у басейні (відео)

Незвичайний інцидент стався в оздоровчому комплексі Vollmer у місті Ласаль, провінція Онтаріо, Канада. На територію бази відпочинку пробрався дикий олень і вирішив освіжитися у громадському басейні.

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Тварина застала зненацька людей, що відпочивали, які кинулися в роздягальню, коли олень стрибнув у воду, повідомляє CTV News.

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Один з відпочиваючих, Франческо Сіїно, не розгубився і зафіксував кумедний момент на відео.

"Я просто подумав, що маю зняти це на відео, а інакше ніхто мені не повірить. Якби я сказав, що сюди увірвався олень, ви б нізащо не повірили", – поділився він.

Співробітникам бази відпочинку знадобилося близько 15 хвилин, щоб виманити оленя з басейну та вивести його на вулицю. За словами мера міста, тварина потрапила до приміщення з басейном через незасклене вікно. Басейн тимчасово закрили.

Нагадаємо, ведмідь у США розігнав весілля, коли увірвався до весільного шатра та повиїдав всі десерти.

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