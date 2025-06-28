Доведеться ділиться з сусідами: як збільшити врожай смородини

Сезон активних садових робіт триває, і саме час подбати про врожай чорної смородини. Щоб кущі влітку рясно плодоносили, їм потрібне своєчасне й правильне підживлення.

Особливо важливо це зробити навесні — саме в цей період рослини активно розвиваються і потребують поживних речовин. Про це пише Уніан.

Чорна смородина, як і багато інших ягідних культур, дуже добре реагує на азотні добрива. Найкращі результати дає використання таких засобів, як сульфат калію, аміачна селітра та нітроамофоска. Наприклад, сульфат калію застосовують уже в травні: його розчиняють у воді й поливають кущі. Аміачна селітра добре впливає на ріст ягід, стимулюючи плодоношення — проте важливо використовувати її тільки в суху погоду. Ще один ефективний варіант — нітроамофоска, яка сприяє розвитку самого куща: її можна просто розсипати біля основи й полити теплою водою.

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Досвідчені садівники також широко використовують органіку. Одним із найпоширеніших варіантів є курячий послід. Щоправда, він обов’язково має бути перепрілим — свіжий може зашкодити рослині. Зазвичай його компостують із сіном або соломою протягом кількох тижнів. Такий вид підживки не лише живить кущі, а й допомагає позбутися шкідників.

Є й менш відомі, але не менш дієві способи покращити стан смородини. Наприклад, крохмальна підживка. Для її приготування крохмаль розводять водою та варять до стану киселю, після чого охолоджують і розбавляють. Отриману рідину виливають під кущ у суху погоду. Така підживка збагачує ґрунт і позитивно впливає на формування ягід.

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