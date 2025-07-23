Доведеться ділитись з сусідами: чим підживлювати цибулю

Цибуля не надто вибаглива у вирощуванні, однак має властивість виснажувати ґрунт, особливо якщо той уже не надто родючий. Тому для гарного врожаю важливо забезпечити рослину поживним середовищем.

Щоб підтримати ріст у липні, цибулі потрібні кілька ключових елементів. Зокрема, азот сприяє розвитку зеленої маси та фотосинтезу, хоча його надлишок може негативно позначитися — уповільнити дозрівання і знизити стійкість до захворювань. Про це пише ТСН.

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Калій допомагає накопичувати суху речовину в цибулинах і позитивно впливає на їхню лежкість. Сірка надає овочу характерного смаку й підвищує опірність хворобам.

На початку місяця найкраще внести комплексні мінеральні добрива, а ближче до кінця липня — органічне підживлення, наприклад, розчин деревної золи. Такий підхід не лише забезпечить рослини потрібними мікроелементами, а й сприятиме тривалій дії поживних речовин.

Окрім добрив, важливо регулярно поливати посадки та розпушувати ґрунт після опадів, щоб коріння мало доступ до кисню.

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