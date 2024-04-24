Причина дрібних і несмачних ягід: названо добрива, якими заборонено підживлювати малину

Любителі садівництва завжди прагнуть до збору щедрого врожаю малини. Проте, іноді, навіть при дбайливому догляді, як-от регулярному поливі та вчасному підживленні, ягоди можуть бути маленькими та не такими смачними, як очікувалося.

Причиною цього часто стає поширена помилка, яку багато хто ігнорує під час вирощування малини. Про це пише ProstoWay.

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Які добрива небезпечні для малини

Багато садівників можуть не знати, але важливо уникати використання хлоровмісних добрив для малини.

Цей мікроелемент може серйозно зашкодити здоров’ю кущів цієї ягоди.

Існує підвищений ризик зараження рослин хлорозом, що є вкрай шкідливим захворюванням.

Щоб зберегти свій урожай малини, уникайте внесення в ґрунт добрив, які містять хлор.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про сім важливих правил догляду за малиною від досвідчених городників.

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