Припиніть казати 'добрий ранок' і 'доброго дня': Як правильно вітатися українською

Чимало людей не знають, як правильно вітатися українською мовою. Існують три питомі форми привітання, які часто вживають з помилками.

Про це розповіла засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис. На своїй сторінці в Instagram вона пояснила, які фрази правильно вживати під час зустрічі.

"Доброго ранку", "добрий день" та "добрий вечір" – це єдині правильні форми привітання", – наголосила Чемерис.

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Вона додала, що "добрий ранок", "доброго дня" та "доброго вечора" – помилкові вирази, невластиві українській мові. Їх доречно вживати лише з метою побажання: "бажаю доброго дня", або "бажаю доброго вечора".

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