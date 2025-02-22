Чудовий вибір для кінця тижня: топ фільмів Netflix, на які варто витратити свій час

Стрімінговий сервіс Netflix постійно радує глядачів новими фільмами та серіалами. Вибір настільки великий, що визначитися з чимось одним буває непросто.

Щоб полегшити завдання, РБК-Українапідготувало добірку з шести новинок, які вже доступні для перегляду.

"Знову в дії"

Цей комедійний бойовик розповідає про спецагентів, які дивом вижили після авіакатастрофи. Вони вирішують скористатися другим шансом: зникають з радарів, заводять дитину й намагаються жити як звичайна сім'я.

Але минуле не відпускає так легко, і коли з’являються нові виклики, героям доводиться балансувати між батьківством та небезпечними пригодами. Динамічний сюжет та гумор роблять цей фільм справжньою знахідкою для любителів екшену.

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"Типу вагітна"

Оригінальна комедія від Netflix про дівчину, яка жартома прикинулася вагітною. Але одна маленька брехня поступово переростає в снігову лавину непорозумінь.

Героїні доведеться викручуватися з непростої ситуації, і чим довше вона приховує правду, тим складніше стає розкрити обман. Цей фільм сповнений іронії, кумедних моментів і несподіваних поворотів.

"Атлас"

Фантастичний бойовик із Дженніфер Лопес у головній ролі сподобається шанувальникам жанру sci-fi. У центрі сюжету — боротьба з терористами, яка виходить на новий рівень, коли події переносяться в космос.

Штучний інтелект, напружені протистояння та небезпека, що загрожує людству, — цей фільм точно не залишить байдужими любителів видовищних пригод.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час.

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