Чудово маскують недоліки фігури: топ найбільш вдалих моделей штанів

Жодна модниця не обходиться без різноманітних варіантів штанів у своєму гардеробі. Ця частина одягу вирізняється стильним виглядом, зручністю та практичністю. Її можна носити у будь-яких ситуаціях - на роботі, прогулянках, святкуваннях чи зустрічах. Стилісти радять надавати перевагу класичним моделям, які ніколи не втратять актуальності та не вийдуть з моди. Розглянемо п'ять класичних варіантів штанів, які мають бути присутніми в гардеробі кожної модниці. Про це пише ТСН.

Палацо

Ці штани вже кілька років поспіль посідають провідні позиції в модних тенденціях і перейшли до розряду класики. Вони характеризуються високою посадкою та широкими штанинами, що звужуються донизу. Це втілення тренду "благородної розкоші", адже їх можна стилізувати з будь-якими речами. Палацо дозволяють створювати як повсякденні, так і розкішні святкові чи ділові образи. Ці брюки підходять для будь-якого типу фігури, тому їх справедливо вважають універсальними.

Кльош

Цей тренд повернувся в моду і затримається на досить тривалий час. Штани-кльош візуально подовжують силует, роблячи його струнким. Краще обирати варіанти з високою посадкою, колір тканини може бути будь-яким, але важливо дотримуватися монохромної палітри відтінків. Ці брюки можна поєднувати з різним верхнім одягом. Ідеальним доповненням стануть лофери, черевики на підборах та кеди на товстій підошві.

Прямі штани вільного крою

Тут можливі численні варіанти - вільні, класичні, зі стрілками чи без них. Наразі такі брюки неймовірно популярні - це класичний варіант штанів, який личитиме абсолютно всім. Крім того, завдяки своєму крою вони можуть приховувати недоліки фігури, наприклад, зайву вагу в області живота та сідниць. Це позачасова класика, яка гармонійно виглядатиме як у діловому, так і в повсякденному чи романтичному образі.

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Слім

Це звужені до щиколотки прямі штани зі стрілками або без них. Вони прийшли на зміну скінні і давно перейшли до розряду класики. Такі брюки користуються популярністю у всьому світі протягом багатьох років. Стилісти рекомендують звертати увагу на моделі з високою талією та стрілками. Їх можна одягати як на прогулянку, так і на ділову зустріч чи святкування. Ідеальним доповненням стане піджак чи блейзер.

Шкіряні штани

Варто окремо згадати про цю модель. Тренд на шкіряні штани набирає шаленої популярності, міцно тримаючись на модному олімпі протягом кількох років поспіль. Вони зручні, пропонуються у численних варіантах та надаються до різноманітних стилізацій. Такі штани будуть доречними як на роботі, так і на святкуванні чи прогулянці.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни-2024.

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