Попереджає крихкість кісток та онкологію: чому людям у віці варто регулярно вживати лляну олію

Конопляна олія - це натуральний продукт, який має широкий спектр корисних властивостей. Особливо цінна вона для літніх людей, які часто страждають від різних захворювань. Попри свою корисність вона має ряд протипоказань.

Про це пише ТСН.

Користь конопляної олії для серцево-судинної системи

Конопляна олія містить жирні кислоти омега-3 і омега-6, які сприяють очищенню крові від "поганого" холестерину, зміцнюють і роблять еластичними стінки судин. Це допомагає попередити розвиток серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт та інсульт.

Користь конопляної олії для кровотворення

Конопляна олія багата на залізо, цинк і хлорофіл. Ці речовини необхідні для синтезу еритроцитів, що відповідають за транспорт кисню в організмі. Тому конопляну олію рекомендують вживати людям похилого віку, які страждають на анемію.

Користь конопляної олії для органів дихання

Конопляна олія має протизапальні та антибактеріальні властивості. Вона допомагає зміцнити імунітет і попередити розвиток інфекцій дихальних шляхів, таких як бронхіт, астма, пневмонія та туберкульоз.

Користь конопляної олії для нервової системи

Конопляна олія містить вітаміни групи В, які необхідні для нормального функціонування нервової системи. Вона допомагає боротися з безсонням, неврозами та панічними атаками. Також конопляна олія корисна для людей з аутизмом, гіперактивністю та поведінковими розладами.

Користь конопляної олії для опорно-рухового апарату

Конопляна олія містить лінолеву кислоту, яка покращує засвоєння кальцію і зміцнює кістки. Вона допомагає попередити розвиток остеопорозу та інших захворювань опорно-рухового апарату.

Користь конопляної олії для обміну речовин

Конопляна олія містить мононенасичені жири, які сприяють розщепленню жирів і покращенню обміну речовин. Це допомагає попередити ожиріння і інші проблеми, пов'язані з порушенням обміну речовин.

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Протипоказання

Конопляна олія має ряд протипоказань. Вона не рекомендується людям з індивідуальною непереносимістю, розладами нервової системи та психічними захворюваннями. Також конопляну олію не можна смажити, оскільки під час теплової обробки жирні кислоти стають канцерогенними. Крім того, конопляну олію не можна вживати одночасно з прийомом ліків, які розріджують кров.

Як приймати конопляну олію

Рекомендується приймати конопляну олію по одній столовій ложці двічі на день. Її можна додавати в салати, каші, йогурти та інші страви. Також можна приймати конопляну олію окремо, запиваючи водою.

Нагадаємо, ми вже писали, які каші корисні, а які – не дуже.

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