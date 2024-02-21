Чи правда, що коти лікують: що кажуть науковці

Власники котів знають, що ці пухнасті друзі роблять життя кращим. І наука підтверджує численні переваги спільне проживання з котами.

Як повідомляє purrfectpost.com, коти знижують ризик серцевих захворювань. Погладжування кота знижує артеріальний тиск, зменшуючи ризик інсульту та серцевих проблем.

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Наявність кота також бореться зі стресом і тривогою, що позитивно впливає на здоров'я серця. Дослідження Університету Міннесоти показало, що люди, які мають або колись мали котів, рідше помирають від серцевих захворювань.

Котяче муркотіння також має цілющі властивості. Кішки муркочуть на частоті від 25 до 150 герців, що збігається з частотою, яка, як показали дослідження, сприяє загоєнню кісток і м'язів. Це може пояснити, чому коти рідше страждають від проблем із суглобами, а їхні кістки загоюються швидше. Деякі вчені вважають, що муркотіння кота може допомогти й людям швидше відновлюватися.

Дітям корисно жити з котами. Дослідження показали, що контакт з котами може знизити ризик розвитку алергії та астми у дітей (Can Cat Exposure Reduce Asthma Risk in Genetic Susceptible Children, 2017).

Дітям з аутизмом також може бути корисно жити з котами. Дослідження за участю дітей з аутизмом показало, що ті, хто мав котів, краще володіли просоціальними навичками, такими як ділитися та втішати інших (Marine Grandgeorge, 2012).

Люди з деменцією отримують користь від спілкування з котами. Невелике дослідження показало, що жінки з деменцією, які доглядали за котами, краще спілкувалися, ніж ті, хто доглядав за іграшковими котами (Kari Greer, 2008). В цілому, тварини допомагають людям з хворобою Альцгеймера та іншими формами деменції відчувати себе спокійнішими та щасливішими.

Раніше фахівці пояснили, чому коти не гидують пити воду з унітаза, а воду з миски ігнорують.

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