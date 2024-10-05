Практично непомітний, проте розкішний, але: як зробити макіяж у стилі 'old money'

"Old money " або "тиха розкіш" – це філософія стриманості, мінімалізму та базових кольорів. Вбрання не обов'язково має відповідати останнім трендам. Цей напрям здебільшого втілює простоту, якість та вишуканість. У коментарі для ELLE.UA експертка з макіяжу Анастасія Мехеда поділилася секретами створення вишуканого образу та застерегла від типових помилок.

По суті, "старі гроші" – це естетика забезпечених людей, для яких пріоритетом є функціональність та витончена краса, без бажання демонструвати своє багатство. Акцент робиться на класичні елементи гардеробу, які ніколи не втрачають актуальності.

Цей стиль захопив соціальні мережі ще з минулого року. Наприклад, у TikTok він досі користується великою популярністю. Безліч дівчат створюють відео, відтворюючи образи "Old money ", елегантні зачіски та ледь помітний макіяж.

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Макіяж у стилі "Old money "

У цьому мейк-апі ключовим є чиста, доглянута шкіра без надмірного використання декоративної косметики. Тому завжди починаємо з нанесення зволожуючого крему.

Важливо, щоб тональний засіб був легким і непомітним. У вишуканому макіяжі все має бути стримане, без яскравих барв. Для тіней чи помади варто обирати природні відтінки: землисті, бронзові, червонуваті, коричневі, кавові або карамельні.

Не варто нехтувати делікатним хайлайтером, але слід уникати надто помітного блиску. Для очей краще не використовувати багато темних кольорів. Навіть чорну туш можна замінити на коричневу для більш натурального вигляду.

Брови не повинні бути надто чіткими. Достатньо легенько підкреслити їх улюбленим олівцем чи тінями і зафіксувати гелем.

Проте, якщо хочеться яскравішого образу, можна використати помаду червоного відтінку, що зараз на піку популярності. Не зіпсує макіяж і тонка стрілка, яка додасть виразності погляду. Можна використати як підводку, так і олівець, розтушований для більш природного ефекту.

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